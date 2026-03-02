ドル円１５６．９０近辺、ユーロドル１．１７３５近辺＝ロンドン為替 ロンドン午前の取引、ドル円は156.90近辺、ユーロドルは1.1735近辺で推移している。ロンドン早朝までの急速なドル高進行に対し、足元では調整売りが優勢。ドル円は一時157.25レベルまで本日高値を更新したあと、157円台を割り込んで小反落。ユーロドルは1.1698レベルまで安値を広げたものの、売り一巡後は1.1747付近まで反発している。