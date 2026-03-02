秋田朝日放送 旅立ちの春です。秋田県内の高校で卒業式が行われ、夢や思い出を胸に生徒たちが学び舎を巣立ちました。１日と２日、秋田県内では４５の高校で卒業式が行われました。 秋田市の金足農業高校では５つの学科のおよそ１５０人の卒業生が保護者や在校生などに見守られながら未来への一歩を踏み出しました。 環境土木科の代表として卒業証書を手渡されるのは、去年＝２０２５年夏、金足農業野球部のエースと