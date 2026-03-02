2日午前10時半前、上田市神畑の御着踏切で上田電鉄・別所線の普通列車とトラックが衝突しました。警察によりますと運転士と乗客5人、それにトラックを運転していた35歳の男性会社員にけがはありませんでした。別所線は全線で一時運転を見合わせましたが、「午後1時8分」に運転を再開しました。警察が事故の原因を詳しく調べています。