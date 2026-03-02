◆ＷＢＣ強化試合オリックス−日本（２日・京セラドーム大阪）侍ジャパンのドジャース・大谷翔平投手（３１）が２日、強化試合・オリックス戦に「２番・ＤＨ」で出場し、０―３の４回１死で迎えた２打席目は、２番手左腕・田嶋の前に空振り三振に倒れた。打席中には日本ハム時代の応援歌が流れる粋な演出。だが、カウント２―２から外角高め１４３キロの直球にバットが空を切った。メジャー組は規定上、２月中の壮行試合には