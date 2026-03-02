◇2026WBC強化試合 オリックス-侍ジャパン(2日、京セラドーム)侍ジャパン打線が4回まで完全に抑え込まれています。ドジャース・大谷翔平選手らMLB組もスタメンに名を連ねたこの日の侍ジャパン打線。しかし初回、先頭の近藤健介選手がオリックス先発・寺西成騎投手の前に空振り三振に倒れると、続く大谷選手はレフトフライに。鈴木誠也選手もショートフライに抑え込まれ、三者凡退スタートとなります。3点を追う2回も村上宗隆選手や