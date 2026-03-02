フジテレビ系「かのサンド」が１日に放送され、サンドウィッチマン・富澤たけし、伊達みきお、ピン芸人・狩野英孝が出演した。宮城県出身のサンドウィッチマンと狩野で進行するお散歩バラエティー。この日は、ブラックマヨネーズ・小杉竜一をゲストに迎え、横浜を巡った。ブラックマヨネーズは２００５年に、サンドウィッチマンは２００７年に「Ｍ−１グランプリ」王者に輝いたが、伊達、富澤は若手時代に日本テレビ系「笑点