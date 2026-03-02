【ワシントン＝池田慶太、ドバイ＝吉形祐司】米国のトランプ大統領は１日、自身のＳＮＳに投稿したビデオ演説で、米軍とイスラエル軍によるイランへの合同軍事作戦について、「我々の目標が全て達成されるまで続く」と述べた。米メディアの電話インタビューでは攻撃が４〜５週間に及ぶ可能性に言及し、イランの新指導部と対話する意向を示した。トランプ氏は演説で、イランの軍や警察、精鋭軍事組織「革命防衛隊」に対し、投降