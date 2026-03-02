現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（72）が２日、自身のYouTube「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。井端監督の采配に注目していることを明かした。大谷を中心にメジャーリーガーの活躍が期待される今大会だが、落合氏が注視するのは井端監督の采配だった。「誰をどういう使い方するのかっていう、そこに興味がある」中日監督時代に特に目をかけて可愛がっていたのが井