森崎ウィン（35）が2日、東京・TOHOシネマズ六本木ヒルズで行われた映画「黄金泥棒」（萱野孝幸監督、4月3日公開）完成披露上映会に登壇。主演の田中麗奈（45）とともに将来の目標を聞かれると「エンターテインメントに携わる人間として、トップになって、もっと、もっと成功し、分かりやすく稼げるようになったら、全て困っている人に受け渡していけるような人になりたい」と大志を抱いた。「黄金泥棒」は、萱野孝幸監督が世間を