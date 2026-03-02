気象庁によりますと、東京地方では、あす３日の夕方から４日午前中にかけて、多摩地方の山沿いや山地を中心に、大雪による交通障害や路面の凍結に注意・警戒が必要だということです。 【画像をみる】雪と雨はいつ・どこで降る？3月1日（日）～3月5日（木）の1時間ごと雪雨シミュレーション 伊豆諸島では、３日夜のはじめ頃から４日午前中にかけて、土砂災害に注意・警戒するよう呼びかけてます。 ［雪の予想］２