リアスクリニックはこのほど、薄毛に対する他者の意識を明らかにするため、全国の男女200名を対象にアンケート調査を実施。他人の薄毛に対する認識や、気づいた際の心理、男女差などを分析しています。■薄毛は想像以上に見られている「知らない他人の薄毛が気になったことがあるか」という質問に対し、‐ YES：70.5% ‐ NO：29.5%という結果になりました。男女別では、YESが‐ 男性：73.0% ‐ 女性：67.4%と、男性の方がやや他人