3月2日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。 ■新設―――――――――――――― グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ [東証Ｓ]決算月【9月】3/2発表 毎年3月末と9月末時点で500株以上を半年以上継続して保有する株主を対象に、デジタルギフト「giftee Box」1万ポイントを年2回付与する。 デジタルハーツホ&