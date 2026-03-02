2026年2月、『ラ・ジェント・ステイ函館駅前』の最上階客室の一部が改修されリニューアルオープンしました。 今回はリニューアル第二弾として、ふたつのテーマ『宙船』『銀花』の名を持つ客室が新登場！ 画像：ABアコモ株式会社 『宙船（そらふね）』は、港に停泊する船が持つ漂うイメージや、函館の街を包み込む幻想的な霧、時間とともに表情を変える海の景色を“浮遊感”として捉え、日常を忘