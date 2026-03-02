工場の敷地内をコースにした駅伝大会が、1日防府市で行われました。今回で33回目を迎えた愛情防府マツダ駅伝競走大会。（主催者挨拶）「日頃の訓練、鍛錬を本日の走りに思いっきりぶつけて頂ければと思います。」（選手宣誓）「最後まであきらめずにタスキをつなぎ走りぬくことを誓います。」コースとなったのは、防府市のマツダ防府工場。県の内外から115チームが参加。8人がタスキをつなぎあわせて15.4キロを