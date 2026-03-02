先月の県知事選挙で当選した、平田 研 新知事が2日、初登庁しました。 “長崎県を前進させる” 現場主義を重視する姿勢とともに、県政運営への意欲を示しました。 2日午前10時頃、初登庁した、平田 研 新知事。 県庁の玄関では、職員約450人や県議会議員らが、新たなリーダーを拍手で出迎えました。 早速 向かったのは、執務を行う知事室です。 （平田 研 新知事） 「多くの職員の皆さま、