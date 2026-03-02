高市早苗首相が、先の衆院選で当選した315人の自民党議員全員に「当選祝い」として、約3万円相当のカタログギフトを配布していた問題が物議を醸している。2月24日、「文春オンライン」がスクープすると、多くのメディアが追随。それを受けて、高市首相は同日、自身のXを更新して、弁明した。高市首相によれば、《今回の大変厳しい選挙を経て当選したことへの労いの気持ち》として、《奈良県第二選挙区支部（高市早苗支部長）と