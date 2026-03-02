3月1日、女優の小芝風花のInstagramに登場したのは、実の妹。顔出し解禁となったこの投稿に、話題が集まっている。「小芝さんはこの日《えっと、妹ちゃんです》の書き出しで、妹がアイラッシュサロンをオープンすることを報告。有名女優の小芝さんが、妹を公開したということに、驚きの声が集まっています」（芸能記者）これまで、家族との関係を明かすことも多かった小芝。妹との仲のよさも、今回の投稿を機に注目が集まって