小林製薬の紅こうじサプリメントによる健康被害を巡り、東京科学大は2日、問題となったロットのサプリにより腎障害が発生することをマウスで実証したと発表。人の腎臓細胞の実験では、原因物質プベルル酸によって細胞死が起きた。