１軍での登板を目標に一歩ずつ前進する横浜ＤｅＮＡ・島田期待のルーキーが実戦デビューを飾った。横浜ＤｅＮＡのドラフト２位、島田舜也投手（東洋大）が１日に行われた日体大との練習試合に登板し、八回から２回を投げ無失点に抑えた。２日は横須賀市夏島町の球団施設「ＤＯＣＫ」で軽めの練習を行い、「まずは実戦で投げられてよかった。順調に来ている」と充実した表情を浮かべた。相手は大学生だったが、持ち味の直球を投