ESSEonlineに掲載された記事のなかから、3月に読みたいベストヒット記事をピックアップ！シニアになると、自由な時間が増え、気軽に買い物を楽しめるようになります。でもその一方で、「買ったはいいけど使わなかった」「収納場所に困る」なんてお悩みも。ムダ買いしていては節約になりませんし、収納的にもマイナス。そこで、暮らしや生き方のヒントをYouTube「60歳からの幸せライフ」で発信しているライフさんから、買い過ぎを防