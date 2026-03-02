吉田がオリックスに差し入れか…球団が投稿野球日本代表「侍ジャパン」の吉田正尚外野手の“粋な計らい”にファンが感激している。オリックスは2日、球団公式X（旧ツイッター）を更新。「#吉田正尚 #差し入れ」と写真を投稿した。ネットでは「お目が高い…!!趣味が良すぎやわ」「大阪魂感じる」といったコメントが寄せられた。球団が投稿した写真には吉田が差し入れしたと見られる「すし萬」の寿司と桶が写っている。その間