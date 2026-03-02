レスリング女子５３キロ級で２０２４年パリ五輪金メダルの藤波朱理（日体大）が?重圧?との向き合い方を明かした。２５年末の全日本選手権（東京スポーツ新聞格技振興財団協賛）は５７キロ級で優勝。連勝記録を「１５０」に伸ばすなど、パリ五輪後も女王の座に立ち続けている。２日には大学スポーツ全体の活性化を目的に創設された「ＵＮＩＶＡＳＡＷＡＲＤＳ２０２５―２６」の表彰式に出席。女子の最優秀賞に選ばれた藤波