そろそろ本格的に春支度を整えていきたい今、まずは春コーデをしゃれ見えさせるのに即効性があるカーディガンをGETしたい！ そんな大人女性に向けて、今回はガバッと着るだけでコーデの主役になってくれそうなカーディガンを【SHOO・LA・RUE（シューラルー）】からピックアップしました。おしゃれ気分を盛り上げつつ、即戦力としてコーデのマンネリ気分も吹き飛ばしてくれそうな一着を