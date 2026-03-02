これは筆者のお話です。朝の登園時間は、毎日大急ぎです。慣れた道でも一瞬の油断が大きな出来事になってしまうことがあります。いつもの道だから大丈夫、と思っていた朝。筆者はママチャリの前後に子どもを乗せていたところ、転倒してしまいました。そんな中、一人の見知らぬ男性に救われて……？ ママチャリの前後に子どもを乗せて、突然のアクシデント