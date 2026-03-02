不信感を抱く猫にしてはいけない行為5選 人慣れしていない猫と出会ったときは、こちらも慎重になるものです。しかし、飼っている猫の場合は事情が異なります。気づかないうちに行っている行為が、猫の不信感を強めているケースは少なくないのです。 猫に人への不信感を抱かせてしまう代表的な行為と、絶対NGな理由を見ていきましょう。 1.無理に触る・抱き上げる 人を信頼していない猫は、人に触られることに非常