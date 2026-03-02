雪崩はすべり面の違いによって表層雪崩と全層雪崩の大きく2つに分けられます。表層雪崩はこれまで積もった雪の上に新しい雪が積もって上の部分が滑り落ちてしまうものです。その速さは新幹線並みの時速100キロから200キロ。全層雪崩は気温が高くなって雪解けが進むと積もった雪が全て落ちてしまうというものです。今回の雪崩は全層雪崩とみられています。全層雪崩でもスピードは40キロから80キロほどで発生に気づいてから逃