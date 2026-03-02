◆ＷＢＣ強化試合オリックス―日本（２日・京セラドーム大阪）侍ジャパンの鈴木誠也外野手（３１）＝カブス＝が２日、オリックスとの強化試合に「３番・中堅」で先発出場。３点を追う４回２死の第２打席は２番手左腕・田嶋から二邪飛だった。カウント１―１からの３球目、１４４キロ直球にタイミングが合わなかった。初回２死の第１打席はオリックス先発の寺西の内角１５１キロ直球に詰まらされて遊飛に倒れていた。「２番・