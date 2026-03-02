人気俳優の和の姿に、反響が寄せられている。俳優のディーン・フジオカが２日、自身のインスタグラムでデジタル写真集の発売を報告。畳の上に座るショットや片足をあげた姿など、寺院での撮影オフショットをシェアした。この投稿にファンからは「とても素敵な表情」「可愛い笑顔に癒されます」「リラックスした笑顔も素敵」「わくわく」「ナイスショット」などの声が寄せられている。