今や、国民病とも言われる花粉症。ここ数日、花粉の飛散量が一気に増えて苦しんでいる人も多いと思います。そんな人たちに今、花粉が少ない「避粉地」が注目されています。【写真を見る】お得＆花粉ゼロ！避粉地ホテルの「避粉プラン」とは花粉を気にせず過ごせるホテルプランも花粉ゼロの街「釧路市」山形純菜キャスター:花粉シーズンが本格化し、花粉症の人にとってはつらい季節となりました。そんな中、花粉症から解放される