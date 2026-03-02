BMSG主催オーディション『THE LAST PIECE』から誕生した5人組ダンス＆ボーカルグループ・STARGLOWが、2ndシングル「USOTSUKI」を4月1日にリリースする。それに先立って、きょう2日に配信リリースされた「Green Light」のMusic Videoを公開した。【ソロカット】雰囲気ガラリ！STARGLOWオーディション『THE LAST PIECE』の審査楽曲としても人気を博した「Green Light」は、止まることなく突き進むスピード感と覚悟を描いたモチベ