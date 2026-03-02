社民党の大椿裕子副党首が、X（旧Twitter）で辞任の意向を示している。 発端となったのは、2月8日の衆院選沖縄2区で瑞慶覧長敏氏を擁立したことだ。大椿氏は自身のXで「私は擁立・公認に反対を表明しましたが、賛成多数により反映されませんでした」と立場を表明した。 発言について、2月27日に同党から「1月27日衆院選第一声における沖縄2区に関する私の発言について、社民党全国連合常任幹事会から謝罪と撤回を求められました