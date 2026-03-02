バンビにチューしようとして嫌がられるのはもう日常茶飯事ですが、こないだ初めて私の顔の近くで頭をプルプル振られ、柔らかい耳が顔に当たる感覚に、飼い主目覚めてしまいました。 可愛くて気持ちいい！！ぜひもう一回やってほしい！！ と期待してるんですが、これ意外とやってくれなくて、まだ一回しか体験しておりません。