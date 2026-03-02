シュトゥットガルトでプレイするスペイン人MFチェマ・アンドレス（20）にはビッグクラブから熱視線が集まっているようだ。英『THE Sun』や英『TEAMTALK』が報じている。レアルの下部組織出身である同選手は昨夏シュトゥットガルトへの移籍を果たしたが、ドイツで存在感を見せており、ここまで公式戦29試合に出場し2ゴール2アシストをマークしている。世代別のスペイン代表にも名を連ねるチェマは身長190cmを誇る大型の守備的MFだ。