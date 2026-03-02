フランクフルト首脳陣は、今年1月に成績不振を理由にディノ・トップメラー前監督を解任し、新監督としてアルベルト・リエラ氏を招聘した。新指揮官が指揮を執るようになって約1カ月が経過した今、この監督交代は正解だったというのが大方の意見になりつつある。フランクフルトは、リエラ監督の初陣となったブンデスリーガ第22節ボルシアMG戦に3-0で勝利を収め、第23節バイエルン・ミュンヘン戦は2-3で敗れたものの、1日(現地時間)