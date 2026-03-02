ビザ・ワールドワイド・ジャパンは2日、スマートフォンでのVisaのタッチ決済でキャッシュバックする「スマホで！タッチでVisa割キャンペーン！」を開始した。期間は4月30日まで。 期間中、スマートフォンまたはウェアラブルデバイスに登録したVisaのカードを使い、対象店舗でVisaのタッチ決済を利用すると、支払額の15％がキャッシュバックされる。上限は、カード1枚につき1000円ま