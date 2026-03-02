ドコモは、オンライン専用プラン「ahamo」で、サンリオのキャラクター「ポムポムプリン」とコラボした「ポムポムプリン×ahamo 30たっぷりキャンペーン」を開始した。期間は3月24日まで。 期間中、ahamoに他社からの乗り換え（MNP）をすると、dポイント5000ポイントとタイアップ限定動画「ポムポムプリンの30GBの使い方」が進呈される。 さらに、対象者の中から抽選で合計90名に以下の限定グッズがプレ