障害の有無に関わらず競技を楽しめる車いすバドミントンの体験会が、山口市で開かれました。（大浜真さん）「ラケットと一緒に（車いすの）リムを握る。ポイントは、ラケットを押し当てるようにして手の母指球で押してあげると、強く漕げる」車いすでコート内を移動しながら素早くラリーを打ち合います。体験会には、バドミントンに打ち込む県内の小中学生およそ60人が参加しました。日本代表として世界選手権にも出場