２月、町議会議員選挙が行われた上関町で新たな顔ぶれになって初めての臨時議会が開かれ正副議長が選出されました。臨時議会の冒頭、西町長は議員らに対し、町政運営への協力を求めました。（西町長）『特に弱者に対しきめ細かい配慮を忘れずに取り組んでいかなければならないそのためには財源の確保が当然必要となっている」使用済み核燃料中間貯蔵施設の建設計画が表面化して初めての選挙となった上関町議会議員選挙では、定数10