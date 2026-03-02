◇NBA ブルズ 120-97 バックス(日本時間2日、ユナイテッド・センター)ブルズの河村勇輝選手が本拠地デビューを飾りました。ここまで4戦はすべて敵地での出場だった河村選手はこの試合、最終クオーター残り56秒から投入されて本拠地シカゴのファンの前で初めてプレー。そのまま試合終了までコートに立ち、1スティールを記録しました。チームはこの試合まで11連敗を喫し約1か月勝利から遠ざかっていましたが、待望の勝利で連敗ストッ