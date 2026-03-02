野球日本代表「侍ジャパン」に合流したブルージェイズの岡本和真選手が記者会見に出席。時差ぼけの質問には報道陣を笑わせました。今オフ巨人からポスティングシステムを利用してメジャー移籍。新天地では、オープン戦4試合で打率.333、1本塁打、OPS1.289と好調のまま侍ジャパンに合流します。心境は「皆さんの顔を見て本当に引き締まる思いで、しっかり頑張りたい」と話し、コンディションには「痛いところもないですし、順調に実