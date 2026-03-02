俳優の田中麗奈（４５）が２日、都内で行われた主演映画「黄金泥棒」（４月３日公開）の完成披露上映会に登場した。金に魅せられた平凡な主婦が１００億円の金茶碗を盗み出す、現実の事件から着想を得たクライム・コメディ。劇中では総額数百億円にのぼる本物の金工芸品が使用されており、たこ焼き器もそのうちのひとつだった。高騰中の金だけに「これどれくらいの価値があるんですか？」と疑問を投げかけると、答えは２億円