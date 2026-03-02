ＡＫＢ４８の倉野尾成美（２５）、千葉恵里（２２）、八木愛月（２０）が２日、東京・秋葉原のＡＫＢ４８劇場周辺にサプライズで登場した。３人で４月の国立代々木競技場第一体育館で開催する春コンサート２０２６に向け、路上でチラシ約３００枚を通行人に配り、ＰＲした。劇場周辺の路上に３人は降臨。「ＡＫＢ４８です」と一枚一枚コンサートのチラシをファンに手渡した。ＡＫＢ４８の秋葉原でのチラシ配りは結成当初以来、