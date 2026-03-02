韓国出身の５人組ガールズグループ「ｆｒｏｍｉｓ＿９（プロミスナイン）」が２日、都内で合同取材会に出席し、４月１日発売の日本デビュー盤となるＥＰ「ＬＩＫＥＹＯＵＢＥＴＴＥＲ（Ｊａｐａｎｅｓｅｖｅｒ．）」の注目ポイントなどを語った。会場に現れた５人の表情は充実感がにじんでいた。韓国でのデビューから８年、待望の日本デビューを勝ち取った。リーダーのソン・ハヨンは「新人の気持ちで臨みたい。一生懸