昨年のＮＨＫマイルＣ勝ち馬のパンジャタワーなどを生産したチャンピオンズファーム（北海道新ひだか町）は２日、ノーザンファーム副代表の吉田俊介氏が代表取締役社長に就任したと公式ホームページで発表した。吉田氏は同ホームページ上で「今後はこれまでの基盤を大切にしつつも、ノーザンファームと密接に連携を取りながら、さらなる成長と発展を目指してまいります」などと就任挨拶のコメントを出した。チャンピオンズ