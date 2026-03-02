韓国の人気５人組ガールズグループ・ｆｒｏｍｉｓ＿９（プロミスナイン）が４月１日にＥＰ「ＬＩＫＥＹＯＵＢＥＴＴＥＲ（Ｊａｐａｎｅｓｅｖｅｒ．）」で日本デビューすることに際し２日、都内で、取材会を実施。日本での活動へ意気込みを語った。８年間の活動で着実に実力をつけて現実となった念願の日本デビューにイ・ナギョンは「待ちわびた」と笑顔。韓国では億ヒットを連発する人気を誇るが、リーダーのソン・ハ