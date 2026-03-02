ボートレース芦屋の「ＢＴＳ勝山開設３２周年記念」は２日、予選２日目が行われた。滝川真由子（３８＝長崎）は必勝を期して臨んだ８Ｒのイン戦で、トップスタートを決めて先マイ。まくり差した原田雄次が迫るもバックで突き放して初日後半から日またぎ連勝を決めた。相棒２７号機にも「ターンのスムーズさが良くて出足系ですね。直線は一緒くらいで下がることはない」と確かな手応えをつかんでいる。上り調子の相棒を生かし