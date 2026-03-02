28日、飯山市と新潟県妙高市にまたがる斑尾高原スキー場で男女4人がけがをした雪崩事故。スキー場の運営会社は雪崩の規模について最大で幅185メートル長さ600メートルだったと明らかにしました。テレビ新潟放送網坂井巧カメラマン「山の斜面に積もった雪が下の方に崩れ落ちているのが確認できます」雪崩の終着点には大量の雪の塊も確認できます。雪崩が発生したのは飯山市と新潟県妙高市にまたがる斑尾