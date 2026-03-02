エレコムは、安全性を高めた半固体電池を採用したモバイルバッテリーを3月上旬に発売します。安全性を高めながら、リン酸鉄やナトリウムを採用した製品と比べて持ち運びやすいサイズと重量を実現し、従来のリチウムイオン電池と比べて長寿命なのが特徴です。10000mAh容量のモデルから発売先行して発売する「半個体電池モバイルバッテリー 10000mAh」は、容量10000mAhで、USB-Cポート2基とUSB-Aポート1基を搭載するモバイルバッテリ