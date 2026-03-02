【バドミントン S/Jリーグ・女子】ヨネックス 1−2 BIPROGY（3月1日／横浜BUNTAI）【映像】話題を呼んだ初リプレー検証（実際の様子）3月1日、バドミントンの国内最高峰・S/Jリーグの年間王者を決める「TOP4 Tournament」女子決勝が行われ、ヨネックスとBIPROGYが対戦した。第1ダブルスでは、BIPROGYの五十嵐有紗／高橋美優ペアが、ヨネックスの櫻本絢子／廣上瑠依ペアと激突。接戦の中で行われた“リプレー検証”が