歌手の郷ひろみ（70）が、2日放送のテレビ朝日系「帰れマンデー見っけ隊！！」（月曜後7・00）に出演し、食生活について語った。お笑いコンビ「サンドウィッチマン」らと、山形・蔵王でグルメを探しながら温泉を目指す旅。道中では温泉まんじゅうに舌鼓を打った。ストイックさで知られる郷だが、甘い物を食べるかどうか聞かれると、「僕、食べます」と返答。「ただ遅い時間は食べないんですよ。7時とか（までしか食べない）